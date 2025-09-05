Kahramanmaraş’ta Çocuk Nehirde Boğuldu

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ MEKAN

Kahramanmaraş’ta bir çocuk, serinlemek amacıyla girdiği nehirde boğulma korkusuyla karşılaştı. Olay, Nurhak ilçesine bağlı Çamrak mevkiinde bulunan Göksu Nehri’nde gerçekleşti.

BOĞULMA ANINI YAŞADI

17 yaşındaki Gökdeniz İspir, ailesi ile birlikte piknik yapmaya gittiği bölgede nehre girdi. Bir süre suda yüzmekte olan çocuk, boğulma tehlikesi yaşadı. Çevredekiler, durumu fark ederek İspir’i sudan çıkardı.

SAĞLIK EKİPLERİ GELDİ

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, Gökdeniz İspir’in hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma ise devam ediyor.