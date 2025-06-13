Kahramanmaraş’ta Dava İlerliyor!

PALMİYE SİTESİ DAVASINDA SAVCI MÜTALASI VERDİ

Kahramanmaraş’ta 150 kişinin hayatını kaybettiği Palmiye Sitesi’nin depreminin ardından açılan davada savcı, sanıkların ceza talebinde bulundu. 1’i tutuklu, 1’i firari olan 3 sanığın yargılandığı duruşmada, savcı ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan, her bir sanık için üst sınır olan 22 yıl 6 ay hapis cezası talep etti.

DAVANIN DİĞER AŞAMALARI VE TANIK İFADELERİ

Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi’nde bulunan Palmiye Sitesi, 6 Şubat’ta yaşanan ilk depremde yıkıldı ve bu olay sonucunda 150 kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi yaralandı. Kahramanmaraş 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 4’üncü duruşmasında, tutuksuz jeoloji mühendisi Ömer Tarakçıoğlu, taraf avukatları ve ölenlerin yakınları yer aldı. Duruşmaya tutuklu müteahhit Ali Babaoğlu SEGBİS ile bağlanırken, firari müteahhit Hacı Mehmet Ersoy duruşmaya katılmadı. Duruşmada ilk olarak arsanın sahiplerinden Yüksel Erayman tanık olarak dinlendi. Tanık, “Yıkılan binalarla ilgili bir ilgim yok, binayı Ali Babaoğlu yaptırdı” dedi. Erayman, daha önceki ifadesini kabul etmedi.

SANIKLARIN SAVUNMALARI

Daha sonra sanıkların savunmalarına geçildi. Ali Babaoğlu, suçlamaları reddederek tahliyesini talep etti. “İki rapor arasında çelişkiler var, bu nedenle yeni bir rapor alınması elzemdir” diyen Babaoğlu, “Zeminden 2 metre su çıktığını görenler var. Bunların dikkate alınmasını talep ediyorum” şeklinde ifade verdi. Ömer Tarakçıoğlu ise eklemek istediği bir şey olmadığını belirtti. Duruşmada, sitede yakınlarını kaybeden aileler sanıklardan olası kasttan ceza verilmesini istedi.

SAVCILIĞIN MÜTALASI VE MAHKEME HEYETİ

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında dosyadaki bilirkişi raporları ile sanıkların bilinçli taksirle hareket ettiğini belirtti. Sanıkların dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranarak siteyi inşa ettiğini dile getiren savcı, bu durumun depremde sitenin yıkılmasına ve insanların ölümüne neden olduğunu ifade ederek sanıkların ceza almalarını talep etti. Mahkeme heyeti, sanıklara son savunmalarını yapmaları için duruşmayı 26 Haziran’a erteledi.