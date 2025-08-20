Kahramanmaraş’ta Davalar Başlatıldı

KAHRAMANMARAŞ’TA DAVA SÜREÇLERİ BAŞLADI

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremin ardından, yıkılan Arıkan Sitesi’nde 112 kişinin yaşamını yitirmesi ile ilgili olarak, dönemin belediye başkan yardımcısı olan 2 kişi de dahil olmak üzere, 17 kamu görevlisi hakkında ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 22 yıl 6 ay hapis cezası istemiyle dava açıldı. Hayrullah Mahallesi Sandalzade Bulvarı’nda bulunan Arıkan Sitesi’nin yıkılmasıyla ilgili olarak tutuksuz yargılanan 2 sanığın davaları, Kahramanmaraş 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam ederken, kamu görevlilerine yönelik yapılan soruşturma da tamamlanmış durumda.

SORUŞTURMA SONUCU HAZIRLANDI

Soruşturma neticesinde, dönemin belediye başkan yardımcıları Mehmet Sezal ve Mehmet Gedemenli ile Kahramanmaraş Belediyesi İmar İşleri Müdürlüğü’nde görevli olan Fahri Y., Alaittin D., Hacı Mehmet G., Zeynel Abidin Ş., Osman Yaşar D., Cengiz Ş., Melike Ö., Emre A., Sultan D., Mehmet D., Mehmet Enver E., Esra Yaşmun Y., Ahmet T., Hülya Ç. ve Çetin H. hakkında ana davanın yapıldığı Kahramanmaraş 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava süreci başlatıldı. Bu isimlerin, sitenin gerekli kontrol, izin ve onay işlemlerini yürüttükleri belirtiliyor.

DAVA İDDİANAMESİNE GÖRE SUÇLULAR ANLAŞILDI

Davanın iddianamesinde, ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçlamasıyla ilgili olarak, 17 kamu görevlisinin Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanan bilirkişi raporunda tali kusurlu olduğu ifade edildi. İddianamede, “Şüphelilerin yüklenmiş oldukları iş, kanunda düzenlenen görevler ve mesleki bilgileri göz önünde bulundurulduğunda, ülkemizin deprem kuşağında bulunması gibi durumların da dikkate alınması gerektiği, bu nedenle şüphelilerin eylemlerinin sonuçlarını öngörmeleri gerektiği” vurgulandı. İddianamede, “Şüphelilerin bu durumu öngördükten sonra yapıyı ve projeleri kanun ve yönetmeliklere uygun bir şekilde denetlemedikleri” belirtilerek, “Bu nedenle şüphelilerin bilinçli taksirle eylemde bulunduğu ve birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına yol açtığına dair yeterli şüphe oluştuğu” ifade edildi.