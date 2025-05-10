Kahramanmaraş’ta Deprem Davası Sonuçlandı

DEPREM DAVASINDA KARAR AÇIKLANDI

Kahramanmaraş’ta gerçekleşen depremlerle ilgili Çuhadar Sitesi’nin yıkımına dair açılan davada sonuç belirlendi. Statik proje müellifi S.O. 15 yıl hapis cezası aldı. Merkez Onikişubat ilçesindeki 4 bloklu Çuhadar Sitesi, 6 Şubat 2023’te yaşanan ilk depremde tamamen yıkıldı. Bu trajik olayda toplamda 130 vatandaş yaşamını yitirdi.

DURUŞMAYA KATILANLAR

Kahramanmaraş 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, statik proje müellifi S.O., sitenin kooperatifi yönetim üyesi F.K. ve avukatlar katıldı. Duruşmada S.O., üzerindeki suçlamaları reddederek beraat talep etti. Ancak Cumhuriyet savcısı, sanıkların suçlarının bilirkişi raporlarıyla sabit olduğunu belirterek cezalandırılmalarını istedi.

MAHKEME HEYETİ KARARINI VERDİ

Mahkeme heyeti, firari sanık E.K.’nın dosyasını ayırdı ve S.O. hakkında ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 15 yıl 6 ay 24 gün hapis cezası kararı verdi. Ayrıca tutuksuz yargılanan F.K.’nın beraatine hükmedildi.