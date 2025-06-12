Kahramanmaraş’ta Deprem Davasında Mütaala Verildi

KAHRAMANMARAŞ’TA YIKIM DAVASI

Kahramanmaraş’ta 150 kişinin hayatını kaybettiği Palmiye Sitesi’nin depremde yıkılmasıyla ilgili olarak 1’i tutuklu, 1’i firari 3 sanığın yargılandığı davada savcı, esas hakkında mütalaasını sundu. Savcının mütalaasında, sanıkların ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan üst sınır olan 22 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasını istedi. Olay, Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi’ndeki Palmiye Sitesi’nin 6 Şubat’ta meydana gelen ilk depremde yıkılarak 150 kişinin ölümüne, 17 kişinin de yaralanmasına neden oldu. Kahramanmaraş 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın 4’üncü duruşması gerçekleşti. Duruşmaya, tutuksuz jeoloji mühendisi Ömer Tarakçıoğlu, taraf avukatları ve hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı. Tutuklu müteahhit Ali Babaoğlu ise SEGBİS sistemiyle duruşmaya bağlanırken, firari müteahhit Hacı Mehmet Ersoy duruşmaya katılmadı.

İFADELERDE ÇELİŞKİLER

Duruşmada ilk olarak sitenin yapıldığı arsanın sahiplerinden Yüksel Erayman tanık olarak dinlendi. Erayman, yıkılan binalarla ilgisi olmadığını ve binayı Ali Babaoğlu’nun inşa ettirdiğini belirtti. Daha önce savcılıkta verdiği ifadedeki “Siteyi Hacı Mehmet Ersoy ile Ali Babaoğlu yaptırdı” sözlerinin hatırlatılmasının ardından Erayman, önceki ifadesini kabul etmedi.

SUÇLAMALARI REDDEDİYORLAR

Sonrasında sanıkların savunmalarına geçildi. Ali Babaoğlu, suçlamaları reddederek tahliyesini talep etti. “İki rapor arasında çelişkiler var, bu nedenle yeni bir rapor alınması elzemdir. Ayrıca dükkanlarda defalarca tadilat yapılmıştır. Zeminden 2 metre su çıktığını görenler var. Bunların da dikkate alınmasını talep ediyorum” şeklinde ifade verdi. Ömer Tarakçıoğlu ise önceki savunmalarına ekleyecek bir şeyinin olmadığını dile getirdi. Sitede yakınlarını kaybedenler, sanıkların olası kasttan cezalandırılmasını istedi.

SAVCININ MÜTALAASI

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasını sunarak, dosyadaki bilirkişi raporları ile her 3 sanığın da bilinçli taksirle hareket ettiklerinin anlaşıldığını ifade etti. Sanıkların dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranarak siteyi inşa ettikleri ve depremde sitenin yıkılmasına, insanların ölüm ve yaralanmasına neden oldukları gerekçesiyle, ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan üst sınır olan 22 yıl 6 ay hapis cezası verilmesini talep etti. Ayrıca, hükmün açıklanmasıyla birlikte Ali Babaoğlu’nun tutukluluk halinin devam etmesi, Ömer Tarakçıoğlu ile Hacı Mehmet Ersoy’un da tutuklanmalarını istedi. Mahkeme heyeti, sanıklara son savunmalarını yapmaları için duruşmayı 26 Haziran’a erteledi.