Kahramanmaraş’ta Deprem Şehitliğinde Buruk Bayramlaşma

HÜZÜNLÜ BAYRAM ZİYARETLERİ

Kahramanmaraş’ta, depremlerde kaybedilen kişilerin defnedildiği deprem şehitleri mezarlığında buruk bayramlaşıma ziyaretleri yapılıyor. İki yıl önce Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde, ülkede 11 ilde 53 binden fazla kişi yaşamını yitirdi. Depremin merkezinde, Kahramanmaraş’ta ise 12 binden fazla insan hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin bir kısmı Dulkadiroğlu ilçesi Kapıçam Şehir Mezarlığı’ndaki ‘Deprem Şehitliği’nde defin edildi. Her bayram olduğu gibi, bu bayramda da mezarlıklar hüzünle doldu. Ramazan Bayramı’nın birinci gününde depremzede vatandaşlar, sevdiklerinin kabirleri başında dua etti.

YAĞMUR ALTINDA DUA

Kentte etkili olan sağanak yağışa rağmen, mezarlık ziyaretlerinde duygulu anlar yaşandı. Yakınlarının kabirlerini ziyaret eden vatandaşlar, kaybettikleri canlar için zor geçen günler yaşadıklarını aktardı. Mezarlıkta dua eden Halil İbrahim Ateştemur, “Bayram günü çocukların mezarına geldim, yapacak bir şey yok. Allah’ın takdiri ve bu günümüze çok şükür,” dedi. Yakın akrabalarının kabirlerini ziyaret eden Ahmet Ak, “Yakın akrabalarımız var. Ziyarete geldik dua ettik. Yağmur yağınca daha da güzel oldu, sulamaya gerek kalmadı,” şeklinde konuştu.

DERİN ACI VE MÜCADELE

Oğlunun kabrinde dua eden Menekşe Çakır, “Allah’ım kimsenin başına vermesin, çok zor. İki yıl oldu ve günlerimiz çok zor geçiyor. Hayatımız zindan oldu. Kalanlarımız için mücadele etmek zorundayız,” ifadelerini kullandı. Eşi Halil Çakır ise, “Allahım bir daha yaşatmasın, yapacak bir şey yok, takdiri ilahi,” diyerek duygularını dile getirdi.