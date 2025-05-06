Kahramanmaraş’ta Deprem Sonrası Artan Rahatsızlıklar

DEPRESYON SONRASI ARTAN FİZİKSEL SORUNLAR

Kahramanmaraş depremlerinin ardından fiziksel sağlık problemlerinde gözle görülür bir artış yaşanıyor. Uzm. Dr. Mehmet Ercan, “Deprem sonrası insanların vücudunun neredeyse her yerinin ağrıdığı ve uyku kalitesinin azaldığı şekilde şikayetlerle başvurular geliyor” diye belirtiyor. Özellikle de eklem ağrıları, kas spazmları ve omurga rahatsızlıklarının, deprem sonrası dönemde daha sık görüldüğü dikkat çekiyor.

TEDAVİ YÖNTEMLERİ VE YAKLAŞIMLAR

Uzm. Dr. Ercan, hastanede uygulanan tedavi yöntemleri arasında robotik lazer terapisi, skolyoz tedavisi ve nörolojik rehabilitasyonun bulunuyor. Dr. Ercan, “Bu tedaviler, deprem sonrası artan fiziksel rahatsızlıkların yönetilmesinde önemli rol oynuyor” diyor. Ayrıca, deprem sonrasında yaşanan psikolojik travmaların çene eklemi ile çiğneme kaslarından kaynaklanan ağrıların artışına da sebep olduğunu vurguluyor.

FİZİKSEL VE PSİKOLOJİK ETKİLER

Dr. Ercan, “İlimiz depremden sonra ciddi anlamda hastalıkların çeşitlendiği ve ağrıların arttığı bir il haline geldi. Özellikle dünyada hızla artan fibromiyalji ve kas iskelet sistemi ağrıları, yoğun stres ve şok olaylarından sonra Kahramanmaraş ve diğer illerde net bir şekilde artmaktadır” şeklinde konuşuyor. Erkeklerde daha az görülen bu rahatsızlığın bölgede önemli ölçüde yaygınlaştığını kaydediyor.

HASTA GÖRÜŞLERİ

Hasta Sümeyye Kalkan, yaşadığı durumu şu sözlerle aktarıyor: “Ben artık kalkamaz ve yürüyemez olmuştum, tedavim hastanede yapıldı, hocalarıma çok teşekkür ederim.” Bu tür şikayetlerle hastaneye başvuran bireylerin sayısının arttığı görülüyor. “Bu ağrıların nedenine tam anlamıyla inilerek, tedavisinin de güzel bir şekilde yapılması ve takibinin de yapılması gerekiyor” şeklinde ifade eden Dr. Ercan, sağlık hizmetlerinin önemine vurgu yapıyor.