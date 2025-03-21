Kahramanmaraş’ta Down Sendromlu Çocuklara Etkinlik

DOWN SENDROMLU ÇOCUKLARA ÖZEL ETKİNLİK DÜZENLENDİ

Kahramanmaraş’ta, down sendromlu çocuklar için özel bir etkinlik gerçekleştirildi. 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle yapılan bu organizasyon, toplumsal duyarlılığı artırma, erken eğitimin ve sosyal desteğin önemine dikkat çekme amacı taşıyor. Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, çeşitli aktivitelerle özel bireylere destek olundu.

ETKİNLİKLER FARKINDALIK YARATIYOR

Etkinlik, Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü’nde bulunan Umut Sokağı ve down sendromlu çocukların ailelerinin yaşadığı +1 Sokağı konteyner kentinde düzenlendi. Burada birçok oyun oynandı ve çocukların yeteneklerini sergileyebileceği alanlar oluşturuldu. Etkinliğe katılan aileler, çocuklarının toplumda daha fazla kabul görmesi ve desteklenmesi adına yapılan çalışmaların önemine dikkat çekti.

KURUMLARDAN DESTEK VURGUSU

Kurum yetkilileri, özel bireylerin hayatın her alanında aktif bir rol almasının gerekliliğine vurgu yaptı. Farkındalık çalışmalarına devam edeceklerini söyleyerek, bu tür etkinliklerin önemini artıracaklarını belirttiler.