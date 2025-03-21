Haberler

Kahramanmaraş’ta Down Sendromlu Çocuklara Etkinlik

DOWN SENDROMLU ÇOCUKLARA ÖZEL ETKİNLİK DÜZENLENDİ

Kahramanmaraş’ta, down sendromlu çocuklar için özel bir etkinlik gerçekleştirildi. 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle yapılan bu organizasyon, toplumsal duyarlılığı artırma, erken eğitimin ve sosyal desteğin önemine dikkat çekme amacı taşıyor. Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, çeşitli aktivitelerle özel bireylere destek olundu.

ETKİNLİKLER FARKINDALIK YARATIYOR

Etkinlik, Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü’nde bulunan Umut Sokağı ve down sendromlu çocukların ailelerinin yaşadığı +1 Sokağı konteyner kentinde düzenlendi. Burada birçok oyun oynandı ve çocukların yeteneklerini sergileyebileceği alanlar oluşturuldu. Etkinliğe katılan aileler, çocuklarının toplumda daha fazla kabul görmesi ve desteklenmesi adına yapılan çalışmaların önemine dikkat çekti.

KURUMLARDAN DESTEK VURGUSU

Kurum yetkilileri, özel bireylerin hayatın her alanında aktif bir rol almasının gerekliliğine vurgu yaptı. Farkındalık çalışmalarına devam edeceklerini söyleyerek, bu tür etkinliklerin önemini artıracaklarını belirttiler.

ÖNEMLİ

Haberler

Yusuf Akçiçek Süper Lig’de Değerini Arttırdı

Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki stoperi Yusuf Akçiçek'in piyasa değeri, sezon başındaki 150 bin eurodan 5.5 milyon euroya yükselerek büyük bir artış sağladı.
Haberler

Medyanın Kadına Şiddetle Mücadeledeki Rolü

Kadına yönelik şiddetle mücadelede medya sorumluluğunu vurgulayan bir çalıştay, kadın-erkek eşitliğinin önemini ele aldı ve medya organlarının bu konudaki rolü üzerine tartışmalar yaptı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.