Kahramanmaraş’ta Drift Yapan Sürücüye Ceza

DRİFT YAPAN SÜRÜCÜYE CEZA KESİLDİ

Kahramanmaraş’ta polis ekipleri, trafiğin akışı sırasında drift yapan bir sürücüye toplam 46 bin 392 lira idari para cezası uyguladı. Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Egemenlik Mahallesi’nde, 8. Sokak’ta gerçekleşti.

CEZA VE EHLİYET İPTALİ

M.M.T. isimli sürücünün aracıyla drift yaptığını kaydeden görüntüler, sosyal medyada yayıldıktan sonra İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, plakadan hareketle sürücünün kimliğini tespit etti. Yapılan inceleme sonucunda, Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddeleri doğrultusunda sürücüye cezai işlem uygulandı. Sürücü, “Herhangi bir zorunluluk olmaksızın, aracın ani yön değiştirmesi veya kendi etrafında döndürülmesi (drift)” suçu nedeniyle 46 bin 392 TL para cezasına çarptırıldı. Ayrıca, sürücünün ehliyeti 60 gün süreyle geri alındı ve aracı da aynı süreyle trafikten men edildi.