Kahramanmaraş’ta Düğün Silah Ateşi

DUĞÜNDE SİLAHLA HAVAYA ATEŞ AÇILDI

Kahramanmaraş’ta bir düğün esnasında silahla havaya ateş açılması, anbean kameraya yansıdı. Merkez Onikişubat ilçesinin Döngele Mahallesi’nde gerçekleşen düğün, bu davranış nedeniyle bazı tepkilere sebep oldu.

SİLAH SIKAN KİŞİ ÇOCUKLARIN YANINDA BULUNUYORDU

Cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde, bir kişi çocukların hemen yanında birçok kez silah sıktığı görülüyor. Kutlama amacıyla havaya açılan ateş, çocukların ve diğer vatandaşların can güvenliğini tehlikeye atıyor. Çocukların yaşadığı büyük korku, görüntülerde dikkat çekiyor.

Kırmızı Işıkta Dururken Şarampole İndi

Manavgat'ta kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpmamak için direksiyonu kıran sürücü şarampole indi, ancak kazada yaralanan olmadı. O anlar güvenlik kamerasına kaydedildi.
Aydın’da Araçlar Çarpıştı, 8 Yaralı!

Nazilli'de meydana gelen kafa kafaya çarpışma sonucunda 8 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, 3'ünün durumu kritik olarak belirlendi.

