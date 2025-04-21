Kahramanmaraş’ta, Ebrar Sitesi Yargılanıyor

DEPREMDE YIKILAN B BLOK İÇİN YARGILAMA BAŞLADI

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerde yıkılan Ebrar Sitesi B Blok’ta 115 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin yargı süreci başladı. Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen duruşmada tutuksuz olan sanıklar Ç.H, F.Y, F.D, H.Ç, M.D, M.E.E, V.Ç. ve Z.A.Ş. ile mağdur kişilerin avukatları hazır bulundu. Diğer sanık H.M.G. ise duruşmaya katılmadı.

İDDİALAR VE SAVUNMALAR

Sanıklardan Ç.H, yapı kullanım izin belgesinin inşaat sonrası alındığını belirterek B Blok’un yapımında sorumluluğunun olmadığını ifade etti. F.Y. dönemin imar müdürü olduğunu ve yalnızca onay makamı olarak görev yaptığını söylerken, H.Ç, izin belgesinde imzasının bulunmadığını öne sürdü. M.D. ise statik projeden sorumlu olmayıp, görevini eksiksiz yerine getirdiğini dile getirdi. Diğer sanıklar da suçsuz olduklarını savunarak beraat talebinde bulundu. Sanıkların avukatları, müvekkillerinin beraatini istedi.

BİLİRKEŞİ RAPORU AÇIKLAMALARI

Müşteki avukatlarından Muhammet Kaya, sunulan bilirkişi raporlarında yapının statik yapısı, taşıyıcı sistemi ve donatı miktarındaki eksikliklerin açıkça yer aldığını söyledi. Kaya, binaya ilk etapta 9 kat ruhsatı verildiğini, daha sonra maddi kazanç amacıyla bir kat ilave edilerek inşaatın 10 kat olarak tamamlandığını aktardı. 17 Mart 1998 tarihinde düzenlenen teknik raporun inşaat mühendisleri M.A.Ö, A.Ö.K, harita mühendisi F.Y. ve mimar V.Ç. tarafından imzalandığını ifade eden Kaya, “Bu rapor hiçbir mühendislik hesabına dayanmıyor, sadece yapıyı inşa eden firmanın taleplerini karşılamak amacıyla hazırlanmıştır.” dedi.

MAHKEME KARARI VE GELECEK DURUŞMA TARİHİ

Sanık V.Ç, inşaatın devam ettiği dönemde B Blok’un darbe aldığını, istinat duvarının bina üzerine devrildiğini ve buna rağmen inşaatın sürdüğünü iddia etti. Bu duruma göz yuman kişilerin de yargılanması gerektiğini dile getiren V.Ç, bu konudaki düşüncelerini belirtti. Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı eksiklerin giderilmesi için 8 Eylül’e erteledi. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, sanıklar hakkında “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 22 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası talep ediyor.