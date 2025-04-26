Kahramanmaraş’ta Edebiyat Günleri Başladı

KAHRAMANMARAŞ’TA ŞİİR VE EDEBİYAT GÜNLERİ BAŞLADI

Kahramanmaraş’ta bu yıl 5’incisi düzenlenen Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen törenle başladı. “Edebiyat Dönüştürür” teması altında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik, Türkiye’nin yanı sıra birçok ülkeden yazar ve şairi bir araya getiriyor.

EDEBİYAT ŞEHRİN TEMELİ

Açılış töreninde konuşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, edebiyatın şehre yön veren önemli bir değer olduğunu ifade ederek organizasyonun her yıl artan bir ilgiyle sürdüğünü belirtti. Görgel, şiir ve edebiyatın şehirle özdeşleştiğini vurgulayarak, “Her yıl daha büyük bir aşkla hazırladığımız Şiir ve Edebiyat Günleri’nin bu yıl beşincisini düzenlemekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bu şehir sadece şiir yazanların değil, şiirle yaşayanların şehridir.” dedi.

UNESCO BAŞVURUSU VE GELİŞMELER

Başkan Görgel, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na yapılan başvuruya da değindi. “Uzun soluklu bir hazırlık sürecinin ardından Kahramanmaraş, edebiyat alanında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na dahil edilmek üzere Türkiye Milli Komisyonu tarafından seçilen iki şehirden biri olarak Paris’e gönderildi. Süreç UNESCO Genel Merkezi’nde değerlendiriliyor. Eğer onaylanırsa, Kahramanmaraş, Türkiye’den bu alanda seçilen ilk edebiyat şehri unvanını kazanmış olacak.” diye konuştu. Program, şair ve sunucu İbrahim Sadri’nin gerçekleştirdiği şiir dinletisiyle devam etti.

KAPANIŞ PROGRAMI VE ÖDÜLLER

Etkinlikler, 27 Nisan Pazar günü Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde düzenlenecek kapanış programıyla sona erecek. Program kapsamında “Kahramanmaraş Edebiyat Ödülleri” de sahiplerini bulacak. Çeşitli dallarda verilen ödüllerle, edebiyata katkı sunan isimler de onurlandırılacak.