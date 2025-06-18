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Kahramanmaraş’ta, Enkazda Kalan Kepçe Operatörü Toprağa Verildi

KAHRAMANMARAŞ’TA YIKIM SIRASINDA ENKAZ ALTINDA KALDI

Kahramanmaraş’ta yıkmaya çalıştığı hasarlı binanın enkazı altında kalan kepçe operatörü, Ordu’da son yolculuğuna uğurlandı. Olay, Kahramanmaraş merkez Onikişubat ilçesi Şeyh Edebali Bulvarı’nda dün gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, 6 Şubat depremleri sonrasında hasar gören ve yıkım kararı alınan bir binanın kontrollü yıkımı başladı. Ancak yıkım işlemi sırasında bina çöktü ve iş makinesi enkazın altında kaldı.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SONUCU CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Olay yerine yapılan ihbar üzerine arama kurtarma çalışmaları başladı. Yapılan çalışmalar sonucunda Ordulu kepçe operatörü Ömürcan Akyürek’in (26) cansız bedenine ulaşıldı. Yakınları tarafından Kahramanmaraş’tan alınan Akyürek, bekar olarak biliniyor. Cenazesi, Ordu’nun Aybastı ilçesine bağlı Toygar Mahallesi’ndeki baba evine getirildi.

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Akyürek için ilk olarak evinin önünde helallik alındı. Cenaze, öğle namazını takiben kılınan cenaze namazının ardından aynı mahallede toprağa verildi. Törene Akyürek’in ailesi ve yakınlarının yanı sıra birçok vatandaş katıldı.

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