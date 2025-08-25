Kahramanmaraş’ta Göçükte İşçi Kurtarıldı

GÖÇÜK OLAYIYLA İLGİLİ DETAYLAR

Kahramanmaraş’ta yapılan altyapı çalışmaları esnasında bir göçük meydana geldi. Bu göçük, Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi’nde gerçekleştirilen altyapı kazısının yapıldığı sırada oluştu. İşçi, çıkan göçüğün altında kaldı.

MÜDAHALE SÜRECİ

Olayın ardından durum hemen bildirilerek olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, titiz bir çalışmayla toprak altındaki işçiyi kurtardı. Yaralı vatandaş daha sonra sağlık ekipleri tarafından hastaneye taşındı.