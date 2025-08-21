Kahramanmaraş’ta Hırsızlık Şüphelileri Tutuklandı

GÖZALTINA ALINAN ZANLILAR TUTUKLANDI

Kahramanmaraş’ta bağ evinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen üç kişi tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığından gelen bilgilere göre, Dulkadiroğlu ilçesinin Dereköy Mahallesi’nde S.Y’nin bağ evinde 14 Ağustos’ta gerçekleşen hırsızlık olayının araştırılması için çalışmalar başlatıldı. İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi’nin (JASAT) işbirliğiyle yürütülen incelemelerde, olayla bağlantılı kişilerin K.Ö. (47), Ö.Y. (40) ve A.A. (37) olduğu tespit edildi.

ŞÜPHELİLERİN İFADESİ ALINDI

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlar sonucunda, üç şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda, bir av tüfeği ve bazı çalıntı eşyalar ele geçirildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen sanıklar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer taraftan, şüphelilerin Göllü, Akyar, Peynirdere ve Dereköy mahallelerinde toplamda 7 hırsızlık olayına karıştığı belirtildi.