Kahramanmaraş’ta Hükümlü Yakalandı

HÜKÜMLÜ YAKALANDI

Kahramanmaraş’ta, 32 yıl 6 ay hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi. Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aranan şahıslar üzerinde çalışma gerçekleştirdi. Bu çalışmalar sonucunda, “Sahte Banka veya Kredi Kartı Kullanmak Suretiyle Yarar Sağlama” suçundan aranan M.K. tespit edildi.

BASKIN GERÇEKLEŞTİRİLDİ

M.K.’nin hakkında, 8 farklı dosyadan toplam 32 yıl 16 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor. Ekipler, gizlendiği adrese baskın düzenleyerek hükümlüyü yakaladı. Gözaltına alınan M.K., emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.