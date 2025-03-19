Kahramanmaraş’ta İki Depoda Yangın Söndürüldü

İLK YANGINDA KONTROL ALTINA ALINDI

Kahramanmaraş’ta, iki ayrı iş yeri deposunda çıkan yangınlar etkili bir şekilde söndürüldü. İlk yangın, Onikişubat İlçesi Şazibey Mahallesi’ndeki bir iş yerinin depo bölümünde meydana geldi. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemiyor. Olay yerine hemen intikal eden itfaiye ekipleri, yangının büyümeden kontrol altına alınmasını sağladı.

İKİNCİ YANGINDA HIZLI MÜDAHALE

İkinci yangın, Türkoğlu İlçesi Çakallıhasanağa Mahallesi’ndeki bir depoda gerçekleşti. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde bu yangın da büyümeden söndürüldü. Her iki yangında da maddi hasar meydana geldi.