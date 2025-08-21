Haberler

Kahramanmaraş’ta İki Hükümlü Yakalandı

SUÇLU HÜKÜMLÜLERİN YAKALANMASI

Kahramanmaraş’ta farklı suçlar nedeniyle kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki kişi, jandarma ekipleri tarafından ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların yakalanması için kapsamlı bir çalışma yürüttü.

YAKALANAN HÜKÜMLÜLERİN CEZALARI

Gerçekleştirilen operasyonda, “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan 18 yıl 5 ay 17 gün kesinleşmiş cezası bulunan M.D. (31) ile, 12 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunan M.D. (32) yakalandı. İşlemlerinin ardından hükümlüler, cezaevine teslim edildi.

Atça’da Futbol Turnuvası Başladı

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, Atça Mahallesi 103. kurtuluş yılı için futbol turnuvası organize etti. Sekiz takımın yer aldığı etkinlik, 4 Eylül'e kadar devam edecek.
Zafer Aygün, Tek Aşamalı Protezle Rahatladı

İş kazası sonucu dört yıl boyunca kalça ağrıları çeken 49 yaşındaki Zafer Aygün, gerçekleştirdiği protez ameliyatı ile sağlığına kavuşarak ağrısız yürümeye başladı.

