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Kahramanmaraş’ta İki Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

KAZANIN AYRINTILARI

Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında iki otomobil kafa kafaya çarpıyor ve bir kişi yaralanıyor. Olay, Elbistan ilçesi Evcihüyük Mahallesi’nde gerçekleşiyor. Kaza sırasında seyir halindeki Toyota ve Opel marka otomobiller çarpışıyor.

YARALIYI KURTARDILAR

Kaza sonrası durum hemen ilgili birimlere bildirilerek itfaiye ekipleri olay yerine geliyor. Ekipler, otomobil içinde sıkışan 21 yaşındaki S.Y.’yi başarılı bir şekilde kurtarıp sağlık ekiplerine teslim ediyor. Yaralı, Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılıyor ve sağlık durumunun iyi olduğu bildiriliyor.

OTOMOBİLLERİN DURUMU

Kaza sonucu hasar gören iki otomobil, çekici ile olay yerinden kaldırılıyor. Yola olan etkisi nedeniyle kazanın detayları araştırılacak.

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