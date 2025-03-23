Kahramanmaraş’ta İki Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı

KAZA YERİ VE OLAYA MÜDAHALE

Kahramanmaraş’ta iki aracın kafa kafaya çarpıştığı bir trafik kazasında 1’i ağır olmak üzere toplamda 6 kişi yaralandı. Kaza, Kahramanmaraş-Adana yolu Gazi Mustafa Kemal Bulvarı servis yolunda gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, R.A. yönetimindeki 46 BP 485 plakalı Fiat marka otomobil, G.F. kontrolündeki 33 NYD 03 plakalı başka bir otomobille çarpıştı. Çarpışma sonrasında 46 BP 485 plakalı araç, takla atarak yol kenarında bulunan boşluğa düştü.

KAZA SONRASINDA YARALILAR VE GÜVENLİK GÜÇLERİ

Kaza anını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Olayda A.A. isimli yolcu ağır yaralanırken, R.A., E.K., A.A., M.A. ve F.G. ise hafif yaralarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların tedavisinin devam ettiği, kazaya ilişkin ise soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.