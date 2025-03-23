Haberler

Kahramanmaraş’ta İki Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı

KAZA YERİ VE OLAYA MÜDAHALE

Kahramanmaraş’ta iki aracın kafa kafaya çarpıştığı bir trafik kazasında 1’i ağır olmak üzere toplamda 6 kişi yaralandı. Kaza, Kahramanmaraş-Adana yolu Gazi Mustafa Kemal Bulvarı servis yolunda gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, R.A. yönetimindeki 46 BP 485 plakalı Fiat marka otomobil, G.F. kontrolündeki 33 NYD 03 plakalı başka bir otomobille çarpıştı. Çarpışma sonrasında 46 BP 485 plakalı araç, takla atarak yol kenarında bulunan boşluğa düştü.

KAZA SONRASINDA YARALILAR VE GÜVENLİK GÜÇLERİ

Kaza anını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Olayda A.A. isimli yolcu ağır yaralanırken, R.A., E.K., A.A., M.A. ve F.G. ise hafif yaralarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların tedavisinin devam ettiği, kazaya ilişkin ise soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.

ÖNEMLİ

Haberler

İmamoğlu’na Yönelik Soruşturmada 48 Tutuklama

İstanbul Valiliği, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından ek güvenlik önlemleri aldı ve 26 Mart'a kadar kapalı yolları duyurdu. Eylem yasağı sürüyor.
Haberler

Beşiktaş, Hazırlık Maçında İstanbulspor’a Yenildi

Beşiktaş, İstanbulspor karşısında 3-1 mağlup olduğu hazırlık maçında Rafa Silva sakatlandı. Ancak durumu ciddi değil; Galatasaray derbisinde oynaması bekleniyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.