Haberler

Kahramanmaraş’ta İki Trafik Kazası Meydana Geldi

TRAFİK KAZALARI VE YARALILAR

Kahramanmaraş’ta iki farklı trafik kazası yaşandı ve bu olaylarda 1’i ağır toplam 13 kişi yaralandı. İlk kaza, Pazarcık ilçesi Narlı Mahallesi’nde gerçekleşti. Sürücüsü henüz belirlenemeyen bir otomobil, bir kamyona çarptı. Olayın bildirilmesi üzerine itfaiye ekipleri, otomobildeki yaralıları çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Bu kazada 1’i ağır olmak üzere 3 yaralı hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

İKİNCİ KAZA VE MÜDAHALE

Diğer kaza, Afşin ilçesi Çağılhan Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücülerinin kimlikleri henüz tespit edilemeyen iki otomobil çarpıştı. İhbar üzerine hızlıca olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, otomobillerde sıkışan yaralıları kurtardı. Bu kazada yaralanan 10 kişi, Afşin Devlet Hastanesi ve çevredeki diğer hastanelere götürüldü. Kaza sonrası otomobiller çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Jandarma, her iki kaza için de kapsamlı bir inceleme süreci başlattı.

ÖNEMLİ

Haberler

30 Ağustos 2025 Resmi Gazete Erişimi

30 Ağustos 2025 tarihli Resmi Gazete, yasama, yürütme düzenlemeleri, yargı kararları ve atama kararlarını içeriyor. Ayrıca ilanlar ve duyurular da bu sayıda yer aldı.
Haberler

Instagram Kullanıcıları Erişim Sorunu Yaşıyor

Instagram, 30 Ağustos'ta kullanıcıların giriş yapmada zorluk yaşadığı bir erişim sorunu ile karşılaşırken, sorunun kaynağı merak ediliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.