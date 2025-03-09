Kahramanmaraş’ta İnşaat Yangını Söndürüldü

KONTEYNERLERDE YANGIN ÇIKTI

Kahramanmaraş’ta inşaat işçileri için kullanılan konteynerlerde meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Dulkadiroğlu ilçesi Bahçelievler Mahallesi’ndeki inşaat alanında, henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

İTFAİYE EKİPLERİ HIZLI MÜDAHALEDE BULUNDU

Olayın duyulmasıyla birlikte, yangının söndürülmesi için hemen itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın çevreye yayılmadan söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmadığı bildirildi, ancak maddi hasar oluştu.