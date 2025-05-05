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Kahramanmaraş’ta İntihar Eden Şahıs Bulundu

İNTİHAR OLDUĞU BELİRLENDİ

Kahramanmaraş’ta bir parkta erkek cesedi bulundu ve yapılan incelemede intihar olduğu anlaşıldı. Olay, Onikişubat ilçesindeki Hürriyet Mahallesi’nde yer alan bir parkta gerçekleşti. Sabah saatlerinde parktan geçen bazı vatandaşlar, hareketsiz yatan birini fark ederek durumu 112 Acil Komuta Merkezine bildirdi.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, cesedin ateşli silahla hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ise çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemeler yaptı. Yapılan araştırmalar sonucunda, yaşamını yitiren kişinin 42 yaşındaki S.N. olduğu ve tabancayla intihar ettiği belirlendi.

CENAZE HASTANE MORGUNA GÖTÜRÜLDÜ

Yakınlarının olay anında fenalık geçirdiği görüldü. S.N.’nin cenazesi hastane morguna kaldırıldı ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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