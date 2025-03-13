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Kahramanmaraş’ta İş Makinesi Su Borusunu Patlattı

İŞ MAKİNESİ SU BORUSUNU PATLATTI

Kahramanmaraş’ta bir çalışma esnasında iş makinesinin çarptığı su borusu patladı. Bu olay sonucunda bazı iş yerleri ve 3 araç zarar gördü. Olay, Dulkadiroğlu ilçesinin Kayabaşı Mahallesi’nde bulunan Haydarlı Caddesi üzerinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, ekiplerin faaliyet gösterdiği caddede iş makinesi, mahallede su dağıtımı yapan ana su borusunu hasara uğrattı.

SU YER DEĞİŞTİRDİ

Delinen borudan fışkıran su, çevredeki bazı iş yerlerine girdi. İş yeri sahipleri, dükkânlarına dolan suyu tahliye etmeye çalıştı. Bu süreçte belirli binaların dış cephesinde ve 3 araçta maddi hasar oluştu. Olayın bildirimi üzerine bölgeye itfaiye ve KASKİ ekipleri yönlendirildi. Ekipler, patlayan su borusunun vanasını tamir etti. Öte yandan, mahalledeki bazı çocukların su birikintilerine girip oynadıkları görüldü.

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