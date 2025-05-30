Kahramanmaraş’ta Kaçak Silah Operasyonu Gerçekleşti

KAÇAK SİLAH OPERASYONU SONUCU 13 TUTUKLAMA

Kahramanmaraş merkezli gerçekleştirilen kaçak silah operasyonunda, üç ilde düzenlenen eş zamanlı baskınlar neticesinde 21 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı’nın Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile birlikte yürütülen çalışma, Afşin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda yapıldı. Yapılan operasyonda, Kahramanmaraş’ın yanı sıra Antalya ve Hatay illerindeki belirlenen adresler hedef alındı.

ELE GEÇİRİLENLER BÜYÜK BİR İHTİYAÇ OLDU

Gerçekleştirilen baskınlarda, kaçak silah ticaretine yönelik önemli bulgular elde edildi. Aramalar sonucunda, 1 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet makineli tabanca, 5 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet ruhsatsız av tüfeği, 150 adet tabanca fişeği, 125 adet av tüfeği fişeği, 4 adet tabanca şarjörü ve 1 adet kılıç ele geçirildi. Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

TUTUKLAMA VE SERBEST BIRAKMA HUSUSU

Adliyeye çıkarılan şüphelilerden 13’ü hakimlik tarafından tutuklandı. Diğer 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3 kişinin işlemleri ise halen sürüyor. Bu olay, kaçak silah ticaretinin etkin bir şekilde önlenmesi adına atılan önemli adımlardan biri olarak dikkat çekiyor.