Kahramanmaraş’ta Kadın Otomobilin Çarpmasıyla Vefat Etti

OLAYIN GERÇEKLEŞİM TARİHİ VE YERİ

Kahramanmaraş’ta, 11 Haziran günü Merkez Onikişubat ilçesi Şeyh Edipali Bulvarı’nda bir kaza meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan 42 yaşındaki Sümeyye Yakar, bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

KAZA ANI VE MÜDAHALELER

Otomobilin çarpmasıyla savrulan kadın, hemen hastaneye kaldırıldı. Ancak, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Kaza anının görüntülerinde, otomobilin hızla geldiği ve yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan kadına çarptığı açıkça görülebiliyor.

SÜRÜCÜNÜN DURUMU

Kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücünün yakalandığı bilgisi de elde edildi. Bu durum, kazayı inceleyen ekipler tarafından takibe alındı.