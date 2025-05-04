Kahramanmaraş’ta Kadınlar İş Kurdu

KADIN GİRİŞİMCİ KAHRAMANMARAŞ’TA KENDİ İŞİNİ KURDU

Kahramanmaraş’ta, sadece bir dikiş iğnesi ile yola çıkan kadın, kendi işinin patronu oldu. Kahramanmaraş Kapalıçarşı’da ‘Maraş işi sim sırma’ ürünleri üreterek 10 kişiye istihdam sağlayan 2 çocuk annesi 35 yaşındaki Merve Ekici, “Bize bu işe başlarken ‘kesinlikle yapamazsınız’ dediler ama biz inandık ve başardık” diyor.

KADINLARA İSTİHDAM FIRSATI SUNUYOR

Yaklaşık 20 yıldır sektörde faaliyet gösteren Merve Ekici, “Kahramanmaraş’ın el işlerini yapıyoruz. Sim sırma üretimi gerçekleştiriyoruz. Kadınlarımızın el emeği göz nuru dantelleri ve evde işledikleri kanaviçeleri değerlendirme yapıyoruz. Yaklaşık 10 kişilik bir ekiple faaliyet gösteriyoruz. Bu işe çok küçük yaşta başladık. Salon takımları, yemek takımları ve seccade gibi birçok ürünümüz mevcut. Evde çalışan kadınlara da iş imkanı sağlıyoruz. Onlara makine veriyoruz ve akşamları işlerini yapmalarına olanak tanıyoruz. Biz sabahları bu ürünleri alıp burada satışa sunuyoruz. El emeğiyle ve makine ile çalışıyoruz. Çok yönlü bir üretim yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Ekici, ekibini kurma sürecini de dile getirerek, “Biz bu işe ikiz kardeşimle birlikte başladık. Ekibimizi beraber oluşturduk. Önce iş yerimizi açtık, sonrasında kazanmaya başlayınca makineleri aldık. Şu an 10 kişi için iş imkanı sağladık ve makine almaya gücü olmayan kadınlara makineler verdik. Onlar evde işlerini yaparken çocuklarına da bakıyorlar. Böylelikle kimse bir şeyden mahrum kalmıyor” dedi.

SERMAYE İĞNE VE İPLE YOLA ÇIKTILAR

Ekici, “Bizim sermayemiz iğne ve ipliğimizdi. Bu şekilde yola çıktık. Sonrasında emeklerimiz ve cesaretimizle 10 kişilik bir ekip haline geldik. Evli, iki çocuk annesi bir kadınım, aynı zamanda ev işlerine de ilgileniyorum. Kadın isterse her şeyi başarabilir. İşimizi takip ediyoruz. Bu işe başladığımızda ‘kesinlikle bu işi yapamazsınız’ dediler. Fakat biz inandık ve başardık. Zor bir süreç olabilir ama inanmak başarmanın yarısıdır. Kesinlikle kendinize inanın ve başarılı olursunuz” ifadesini kullandı.