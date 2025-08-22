Kahramanmaraş’ta Kadınlar Kurtarma Eğitimi Yaptı

KADINLARDAN OLUŞAN EKİP EFTİK DÜZENLEME YAPTI

Kahramanmaraş’ta, tamamen kadınlardan kurulu olan Bacıyan Arama Kurtarma ekibi, afetlere ve acil durumlara karşı hazırlık yapmak amacıyla deprem arama kurtarma eğitimi ve tatbikatı gerçekleştirdi. Kahramanmaraş AFAD İl Müdürlüğü’nün arama kurtarma eğitim sahasında gerçekleştirilen tatbikata toplam 43 gönüllü kadın katıldı. İlginç senaryolarla yapılan eğitimlerde, enkaza müdahale, kurtarma ekipmanlarının kullanımı ve kriz yönetimi gibi önemli konularda uygulamalı çalışmalar yapıldı.

EĞİTİMLERİN TAMAMLANMASI VE AÇIKLAMALAR

Kahramanmaraş Arama Kurtarma ve Ahde Vefa Derneği Başkanı Ahmet Ali Kaba, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bacıyan Arama Kurtarma Ekibi’nin, 6 Şubat depremleri sonrasında kurulduğunu dile getirdi. Gönüllü 43 kadının eğitimlerini başarıyla tamamladığını belirten Kaba, “Özellikle gece tatbikatları yapıyoruz. Çünkü afetler çoğunlukla geceleri meydana geliyor. AFAD’la koordineli çalışıyoruz. Allah bir daha böyle afet göstermesin ama olursa biz hazırız.” şeklinde konuştu.

KADINLARIN GÜCÜ VE AMACLARI

Tatbikata katılan gönüllülerden Betül Tusat, kadınların arama kurtarma çalışmalarında önemli bir rol üstlendiğini vurguladı. Tusat, her tatbikatta enkaz başında gerçekten bir yakınları varmış gibi çalıştıklarını ifade ederek, “Kadınların gücünü burada gösteriyoruz. Sadece evde ya da iş yerinde değil, enkazda da mücadele edebileceğimizi kanıtlıyoruz.” dedi. Gönüllü kadınlar, 6 Şubat 2023 depremlerinde kaybettikleri yakınlarının anısını yaşatmak ve topluma vefa göstermek amacıyla ekipte yer aldıklarını sözlerine ekledi.