Kahramanmaraş’ta Kamyon Devrildi, Sürücü Öldü

KAZA ANINDA DEVİRİLEN KAMYONUN ALTINDA KALDI

Kahramanmaraş’ta kamyonun devrilmesi sonucunda sürücü yaşamını yitirdi. Kaza, Dulkadiroğlu ilçesindeki Yedikuyular Kayak Merkezi yolu üzerinde gerçekleşti. Mehmet Önal’ın kullandığı 21 AR 206 plakalı toprak yüklü kamyon, yükünü boşaltırken ön kısmı yükseldi. Bu durum karşısında panikleyen sürücü, dışarı atlamak istedi. Fakat bu esnada dengesini kaybederek yana devrilen kamyonun altında kaldı ve hayatını kaybetti.

İTFAİYE EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Olayın bildirilmesi üzerine itfaiye ekipleri derhal olay yerine geldi ve sürücünün cesedini bulunduğu yerden çıkardı. Hayatını kaybeden Önal’ın cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma ise devam ediyor.