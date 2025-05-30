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Kahramanmaraş’ta Kardeş Ölümüne Neden Olundu

TRAJİK OLAYDA KARDES ÖLDÜ

Kahramanmaraş’ta yaşanan dramatik bir olay sonucu, bir ağabeyin başka birine ateş etmesi sonucu 16 yaşındaki kardeşi hayatını kaybetti. Olay, Onikişubat ilçesine bağlı kırsaldaki Selimiye Mahallesi’nde bulunan bir bakkalda gerçekleşti.

ŞÜPHELİ AĞABEY GÖZALTINA ALINDI

Edinilen bilgilere göre, 22 yaşındaki M.K., iş yerinde gelen bir kişiye nedeni henüz belirlenemeyen bir sebeple silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu, kurşun M.K.’nın kardeşi Ömer K.’ye isabet etti. Ağır yaralanan Ömer K., hemen bir araçla Kahramanmaraş Devlet Hastanesi Acil Servisine götürüldü. Ancak tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ve olay sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

OLAY YERİNDE İNCELEME YAPILIYOR

M.K. hastaneye ulaştığında polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmaya teslim edilen şüpheli hakkında incelemelerin sürdüğü ve olay yerinde jandarma ekiplerinin detaylı araştırmalar yaptığı bildirildi.

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