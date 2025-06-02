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Kahramanmaraş’ta Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

OLAYIN DETAYLARI

Kahramanmaraş’ta iki grup arasında gerçekleşen silahlı ve bıçaklı kavga sonucunda 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı. Olay, Onikişubat İlçesi’nde, Necip Fazıl Mahallesi’nde bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. İddialara göre, gruplar bir araya geldikten sonra tartışmaya başladı. Kısa bir süre içinde büyüyen tartışma, bıçak ve silahların kullanıldığı bir kavgaya dönüşerek ciddi sonuçlar doğurdu.

YARALILAR VE MÜDAHALE

Kavga sonucunda 2 kişi yaralandı ve ihbar üzerine bölgeye acil sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralanan Metin K., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı. Olayda kavgaya karışan diğer şüphelilerin olay yerinden kaçtığı bildirildi.

POLİS ÇALIŞMALARI

Polis, olayın ardından şüphelileri yakalamak için geniş çaplı bir operasyon başlattı. Olayın güvenlik kamerası görüntülerinin de incelemeye alındığı belirtildi. Bu tür olaylar, toplumda güvenlik endişelerini artırmakta ve yetkililerin daha önleyici önlemler almasını gerektiren bir konu olmaktadır.

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