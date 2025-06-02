Kahramanmaraş’ta kavga sonucu 1 ölü

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Kahramanmaraş’ta, iki grup arasında yaşanan silahlı ve bıçaklı bir kavga sonucunda 1 kişi yaşamını yitirdi. Olay, merkez Onikişubat İlçesi Necip Fazıl Mahallesi’nde meydana geldi ve güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

TARTIŞMA VE KAVGA

Yapılan iddialara göre, iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı ve silahlı bir kavgaya dönüştü. Bu çatışmada 2 kişi yaralandı. Olayın ardından, durumun bildirilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri bölgeye gönderildi.

YARALILARIN DURUMU

Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Metin K., ağır yaralı olarak tedavi altına alındı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kavgaya karışan diğer suçlu kişiler olay yerinden kaçtı.

POLİSİN ÇALIŞMALARI

Olayla ilgili geniş çaplı bir operasyon başlatan polis, şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Olayın detayları ve güvenlik kamerası görüntüleri, soruşturmanın önemli bir parçasını oluşturuyor.