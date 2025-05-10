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Kahramanmaraş’ta Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı

TRAJOR KAZASINDA BİR ÖLÜ, BİR YARALI

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında kamyonetin tıra çarpması sonucu bir kişi yaşamını yitiriyor, bir kişi ise yaralanıyor. Kahramanmaraş-Kayseri kara yolunda, plakası ve sürücüsünün ismi henüz tespit edilemeyen kamyonet, Tekir Mahallesi yakınlarında seyahat eden tıra arkadan çarpıyor.

OLAY YERİNE HIZLA MÜDAHALE EDİLDİ

Kaza ihbarının yapılmasının ardından, olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendiriliyor. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontroller sonucunda, kamyonetteki bir kişinin hayatını kaybettiği belirleniyor. Yaralanan kamyonet sürücüsü ise hemen ambulansla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne sevk ediliyor.

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