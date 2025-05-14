Kahramanmaraş’ta Kaza, 12 Yaralı

KAZA SONUCU YARALANMALAR

Kahramanmaraş’ta bir otomobil ile işçi servisinin karşılaşması sonucunda 12 kişi yaralandı. Kaza anının güvenlik kamerasına yansıması dikkat çekti. Kaza, Onikişubat ilçesi, Şazibey Mahallesi’nde gerçekleşti. A.B. yönetimindeki 46 S 0679 plakalı servis minibüsü ile T.E. kontrolündeki 48 H 0681 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışma sonrasında servis minibüsü devrildi.

OLAY YERİNE SEVKİYAT

Kazanın ardından, durumun bildirilmesi üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi. Yapılan incelemelerde otomobilde 2, servis minibüsünde 10 kişi olmak üzere toplamda 12 kişinin yaralandığı belirlendi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki farklı hastanelere götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde minibüsün seyir halindeyken kavşakta otomobille çarpışma anı yer aldı.