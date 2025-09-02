Haberler

Kahramanmaraş’ta Kaza, 6 Yaralı

KAZA YERİ VE OLAY BİLGİLERİ

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, bir hafif ticari araçla iki otomobil çarpıştı. Bu kazada, 1’i bebek olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı. Hala kimlikleri tespit edilemeyen sürücülerin kullandığı 46 AD 425 ve 46 HV 326 plakalı otomobiller, 27 VD 906 plakalı hafif ticari araç ile Dadağlı Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde çarpıştı.

OLAY YERİNE KUVVET GÖNDERİLDİ

Kaza haberi aldıktan sonra hemen olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Olayda yaralanan kişilerin birinin bebek olduğu bilgisinin yanı sıra, ekipler yaralıların sıkıştığı araçlardan çıkarılmasını sağladı. Yaralılar, daha sonra ambulanslarla kentte bulunan hastanelere taşındı.

Yangın Kontrol Altına Alındı

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen zeytinlik yangını, 2 saatlik müdahale ile söndürüldü. Yangında zarar gören zeytin bahçesi nedeniyle bir kadın sinir krizi geçirdi.
Belucistan’da Patlamada 5 Kişi Öldü

Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki bir miting yakınında yaşanan patlamada 5 kişi hayatını kaybederken, 29 kişi de yaralandı. Olay, Ketta'daki Shahwani Stadyumu'nun önünde gerçekleşti.

