Kahramanmaraş’ta Kaza, Anne Hayatını Kaybetti

KAZA ANINDA YAŞANAN TRAJEDİ

Kahramanmaraş’ta meydana gelen bir trafik kazasında, otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti, kızı ise ağır yaralandı. Olayın detaylarına göre, kaza Onikişubat İlçesi Batı Çevre Yolu’nda gerçekleşti. Anne Hürü Karaca ve kızı S.G.K., markete gitmek amacıyla yolun karşısına geçmeye çalışırken, H.N. idaresindeki Honda marka 41 DS 888 plakalı otomobil kendilerine çarptı.

İhbar edilmesi üzerine, olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri kaza sonrası yaptıkları ilk incelemede, Hürü Karaca’nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kızı S.G.K. ise ağır yaralı bir şekilde hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı ve hastaneye sevk edilen S.G.K.’nın durumunun kritik olduğu aktarıldı.