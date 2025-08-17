Kahramanmaraş’ta Kaza, Anne Hayatını Kaybetti

KAZA ANINI ARAŞTIRAN POLİS EKİPLERİ

Kahramanmaraş’ta meydana gelen bir trafik kazasında, bir kadın hayatını kaybediyor ve kızı ağır yaralanıyor. Edinilen bilgilere göre, kaza Onikişubat İlçesi Batı Çevre Yolu’nda gerçekleşiyor. Anne Hürü Karaca ve kızı S.G.K., markete gitmek amacıyla yolun karşısına geçmek istediği sırada, H.N. yönetimindeki Honda marka 41 DS 888 plakalı otomobilin çarpmasıyla kaza gerçekleşiyor.

HASTANEYE KALDIRILAN YARALILAR

İhbar üzerine olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri yönlendiriliyor. Sağlık ekipleri, yaptığı incelemede anne Hürü Karaca’nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirtiyor. Kızı S.G.K. ise ağır yaralanarak hastaneye kaldırılıyor. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlatarak detayları aydınlatmaya çalışıyor. Hastaneye kaldırılan S.G.K.’nın durumunun ağır olduğu öğreniliyor.