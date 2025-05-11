Kahramanmaraş’ta Kaza, Doğan Uçar Vefat Etti

KAZA VE HAYATINI KAYBEDEN DOĞAN UÇAR’IN CENAZESİ

Kahramanmaraş’ta meydana gelen kazada, TIR’a arkadan çarpan mobilya yüklü kamyonette hayatını kaybeden Doğan Uçar (50), Bursa’nın İnegöl ilçesinde toprağa verildi. Kaza, 9 Mayıs’ta saat 01.00 sıralarında Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde gerçekleşti. İnegöl’den mobilya yükleyerek yola çıkan Murat Y. yönetimindeki 16 Y 1743 plakalı kamyonet, bir TIR’a arkadan çarptı.

KAZA YERİNE SEVK EDİLEN EKİPLER

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri hızla kaza yerine yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, kamyonet sürücüsü Murat Y. ile yanındaki Doğan Uçar’ı sıkıştıkları yerden kurtardı. Sağlık ekipleri, yapılan kontrollerde Doğan Uçar’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Murat Y. ise ambulansla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

CENAZE TÖRENİ

Doğan Uçar’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından alındı ve Bursa’nın İnegöl ilçesine getirildi. Mahmudiye Mahallesi Urgancılar Camii’nde öğle namazının ardından Uçar için cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Doğan Uçar’ın cenazesi, gözyaşlarıyla Mahmudiye Mezarlığı’na defnedildi.