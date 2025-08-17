Kahramanmaraş’ta Kaza Gerçekleşti, Kadın Öldü

YOLUN KARŞISINA GEÇEN YAYALARA OTOMOBİL ÇARPTI

Kahramanmaraş’ta, yolun karşısına geçmeye çalışan Hürü Karaca (52) ile S.G.K. (22) otomobilin çarpması sonucu kaza gerçekleşti. Bu elim olayda, yayalara çarpan araca arkadan gelen iki araç da çarptı. Hürü Karaca yaşamını yitirirken, S.G.K. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kaza, saat 23.00 sıralarında Kahramanmaraş Batı çevre Yolu’nda meydana geldi. Hürü Karaca ile S.G.K.’ya, H.H. (38) yönetimindeki 41 DS 888 plakalı otomobil çarptı.

İKİ KADIN METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Çarpmanın etkisiyle savrulan iki kadın, metrelerce sürüklendi. Aynı anda arkadan gelen iki otomobil de H.H.’nin aracına çarparak zincirleme kazanın büyümesine neden oldu. Kaza sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadınlara, olay yerinde ilk müdahale yapıldı ve hemen ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü. Hürü Karaca, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. S.G.K.’nın sağlık durumunun ise ciddiyetini koruduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.