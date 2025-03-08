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Kahramanmaraş’ta Kaza: Kadın Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş’ta hafif ticari aracın çarptığı kadın hayatını kaybetti. Kaza, Elbistan ilçesindeki Söğütlü Mahallesi’nde gerçekleşti. İddialara göre, M.A. yönetimindeki Citroen marka 46 AKC 177 plakalı hafif ticari araç, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolda ilerleyen Hediye Zencirkıran’a çarptı.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri hızla sevk edildi. Sağlık ekipleri Zencirkıran’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Kaza sonrası sürücü gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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