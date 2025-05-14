Kahramanmaraş’ta Kazada 12 Kişi Yaralandı

KAZA SONUCUNDA YARALILAR

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde işçi servisi ile bir otomobilin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı. A.B. yönetimindeki 46 S 0679 plakalı minibüs, Şazibey Mahallesi Biriketçiler Caddesi’nde T.E’nin kullanmakta olduğu 46 H 0681 plakalı otomobil ile çarpıştı. Elektrik dağıtım şirketinde çalışan işçileri taşıyan minibüs, çarpmanın etkisiyle devrildi.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Kaza sonrası durumun bildirilmesi ile birlikte, olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralanan 12 kişi, sağlık ekipleri tarafından hastanelere sevk edildi. Tedavi süreçleri sürüyor.