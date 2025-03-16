Kahramanmaraş’ta Konteyner Yangını Söndürüldü

KONTEYNER YANGINI KALDIRILDI

Kahramanmaraş’ta meydana gelen konteyner yangını, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın, Afşin ilçesine bağlı Anzorey Mahallesi’nde, işçilerin ikamet ettiği konteynerlerde çıktı.

YANGININ NEDENİ ELEKTRİK AKSAMINDAN OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

Yangının çıkış sebebinin elektrik aksamından olabileceği düşünülüyor. Olay yerine ihbar üzerine hemen itfaiye ekipleri sevk edildi ve ekipler, yangını kısa bir süre içinde söndürmeyi başardı. Yangın sonucunda herhangi bir can kaybı yaşanmaması sevindirici bir gelişme olarak kaydedildi. Olayla ilgili incelemeler ise sürüyor.