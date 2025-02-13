Kahramanmaraş’ta Korkunç Kaza: 3 Ölü

KAZA SIRASINDA ÜÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde, Eğrice Mahallesi’nde gerçekleşen kazada plaka ve sürücüsü henüz belirlenmeyen bir otomobil, seyir halindeyken karşı yönden gelen bir başka otomobille kafa kafaya çarpıştı.

KAZA İHBARI YAPILDI

Olayın ardından vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek yardım çağrısında bulundu. Kaza sonrası olay yerine, polis ve sağlık ekipleri hızla sevk edildi. Ne yazık ki, kazada üç kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazanın meydana geldiği alan ile ilgili olarak gerekli incelemelerin başlatıldığı bildirildi. Olayla ilgili detaylar ve kaza sebepleri araştırılıyor.