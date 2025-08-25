Kahramanmaraş’ta Kurye Tekme Tokat Yenildi

OLAYIN GERÇEKLEŞME YERİ

Kahramanmaraş’ta bir otomobilin sürücüsü ve yanındaki yolcu, bir motokuryeye tekme ve tokatla saldırdı. Olay, Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan İsmet Paşa Mahallesi Hükümet Bulvarı’nda gerçekleşti. İddiaya göre, otomobilde bulunan sürücü ile yanındaki kişi, trafikte bir kurye ile tartışma yaşamış.

ŞİDDETİN SIRADIŞI BOYUTU

Otomobilden inen sürücü ve yolcu, kuryeye fiziksel bir saldırıda bulundu. Kurye tekme tokat dövülürken, saldırganlardan biri kaskını alıp onunla vurmaya başladı. O sırada çevredeki vatandaşlar durumu fark ederek olaya müdahale etti ve kavgayı sonlandırdı. Ardından saldırganlar araca bindi ve olay yerinden uzaklaştı.

MOTOKURYENİN DURUMU

Kafasını korumaya çalışan kuryenin düştükten sonra yavaşça yerinden kalktığı gözlendi. Kendine geldikten sonra motosiklet sürücüsü de olay yerinden uzaklaştı. Tüm bu anlar, bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi ve saniye saniye görüntülendi.