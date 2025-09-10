Kahramanmaraş’ta Market Çöktü, Kadın Yaralandı

OLAYIN MEYDANA GELİŞİ

Kahramanmaraş’ta, bir marketin asma tavanında kısmi bir çökme yaşandı ve bu olay sonucunda 1 kişi yaralandı. Olay, Pazarcık ilçesinde, Kartalkaya Bulvarı üzerinde bulunan bir markette gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, asma tavan kısmen çöktü ve bu durum bir kadının yaralanmasıyla sonuçlandı.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Olayın ardından sağlık ekipleri hemen ihbar üzerine bölgeye yönlendirilerek, yaralı kadına ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. İlk müdahalenin ardından kadını Pazarcık Devlet Hastanesi’ne kaldırdılar. Tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Olayla ilgili soruşturma şu an için devam ediyor. Yetkililer, çökme nedeninin belirlenmesi ve benzer olayların yaşanmaması için gerekli araştırmaları yapıyor.