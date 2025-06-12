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Kahramanmaraş’ta Mermer Bloklar Devrildi

MERMER BLOKLARININ DEVİLMESİYLE İKİ İŞÇİ YARALANDI

Kahramanmaraş’ta bir iş yerinde meydana gelen kaza sonucunda mermer bloklarının devrilmesi sonucu iki işçi yaralanıyor. Olay, Onikişubat ilçesinde, Şazibey Mahallesi’ndeki 2. Mahrutçular Sitesi’nde gerçekleşiyor. Mermer taşıma işlemi esnasında yaşanan bu talihsiz kazada, birden fazla mermer bloğu devriliyor ve iki işçi bu blokların altında kalıyor.

ACİL MÜDAHALE EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Hızla olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yaralı işçileri kurtararak hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim ediyor. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılırken, birinin durumunun ağır olduğu bildiriliyor. Olay sonrası yetkililer, duruma ilişkin kapsamlı bir soruşturma başlatıyor.

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