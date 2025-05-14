Kahramanmaraş’ta Minibüs Kazası, 1 Ölü

KAZA SEBEBİYLE TRAFİK AKIŞI DURDULDU

Kahramanmaraş’ta meydana gelen kazada, kontrolden çıkan minibüs yan yatarak 1 kişinin hayatını kaybetmesine ve 19 kişinin yaralanmasına sebep oldu. Olay, Göksun İlçesi Mahmutbey mevkiinde gerçekleşti. Minibüs, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen bir sürücü tarafından Göksun istikametine giderken kontrolünü kaybetti ve yan yattı.

OLAY YERİNE AMBULANSLAR SEVK EDİLDİ

Kazanın ardından hemen olay yerine çok sayıda ambulans yönlendirildi. İlk belirlemelere göre, 5’i ağır olmak üzere toplam 19 kişinin yaralandığı ve 1 kişinin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Yaralı olan yolcular, Göksun Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazanın olduğu yol, belirli bir süre trafiğe kapandı ancak yapılan çalışmalarla birlikte yeniden trafiğe açıldı. Kazaya karışan minibüs, yolun dışına alındı ve ekipler kazayla ilgili incelemelerine devam ediyor.