Kahramanmaraş’ta Minibüs Ve Otomobil Çarpıştı

KAZA GÜVENLİK AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR KONUYDU

Kahramanmaraş’ta bir kavşakta meydana gelen olayda, işçi servis minibüsü ile bir otomobil çarpıştı ve bu kazada toplam 12 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Gayberli Mahallesi Orhan Sezal Bulvarı üzerinde yaşandı. A.B. liderliğindeki 46 S 0689 plakalı işçi taşıyan minibüs, T.E.’nin kullandığı 46 H 0681 plakalı otomobil ile kavşakta çarpıştı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Bu kazanın sonucunda, devrilen minibüste bulunan 10 kişi de dahil olmak üzere toplam 12 kişi yaralanmış durumda. Olayın haber verilmesiyle birlikte sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine intikal etti. İlk müdahaleleri kaza yerinde gerçekleştirilen yaralılar, ambulanslar ile kentteki hastanelere nakledildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildiriliyor.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Kazanın sebebi ile ilgili olarak bir soruşturma başlatıldığı ifade edildi. Olay, birçok kişi için güvenlik açısından kritik bir sorun oluşturmaktadır. Kazaların önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir.