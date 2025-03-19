Kahramanmaraş’ta Okullar Tatil Edildi Mi?

ŞİDDETLİ YAĞIŞLARIN ETKİLERİ

Türkiye’nin birçok bölgesinde etkili olan şiddetli yağışlar, okulların tatil olup olmayacağı konusunda merak oluşturuyor. Kahramanmaraş için 20 Mart Perşembe okulların tatil olup olmadığı araştırılıyor. Sivas ve Kayseri’de ise Perşembe günü için eğitime bir gün ara verildi. Ayrıca, Konya’nın bazı ilçelerinde de Perşembe günü eğitime bir gün ara verildi. Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde yine Perşembe günü eğitim durduruldu.

KUVVETLİ KAR YAĞIŞI TEHLİKESİ

Erzurum ve Elazığ’da kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, Erzurum’da bugün akşam saatlerinden itibaren, Elazığ’da ise 20.03.2025 Perşembe sabah saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı (5-20 cm) öngörülüyor. Bu nedenle ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuz durumlara karşı dikkatli olmak gerekiyor.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA BEKLENTİSİ

İç Kesimler ve Doğu Karadeniz’de de kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor. Özellikle 17.03.2025 tarihinden itibaren İç Ege, İç Anadolu ve Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden 50-70 km/saat hızında rüzgar geçişleri bekleniyor. Bu durum, çatı uçması ve zehirlenmelere sebep olabileceği için, vatandaşların tedbirli olmaları öneriliyor.

DENİZLERDE FIRTINA UYARISI

Karadeniz, Marmara, Kuzey Ege ve Batı Akdeniz’de fırtına bekleniyor. Batı Karadeniz’in batısında, Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 9 kuvvetinde rüzgarın eseceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’de ise benzer bir şekilde fırtına riski var. Fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini yitirmesi bekleniyor.

SOĞUK HAVALAR VE ZİRAİ DON RİSKİ

Balkanlar’dan gelen soğuk ve yağışlı hava, batı ve iç kesimlerde ziraî don hadisesine sebep olabilir. 20.03.2025 tarihinden itibaren Marmara, İç Ege ve Orta Karadeniz gibi birçok bölgede bu durumun etkili olması bekleniyor. Tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşların dikkatli olmaları ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden gelen sıcaklık tahminlerini takip etmeleri önem taşıyor.

KUVVETLİ RÜZGARA DİKKAT!

20.03.2025 tarihinde Marmara, Kuzey Ege ve Orta Karadeniz’de kuzey yönlerden, Doğu Anadolu’da ise güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor. Ulaşımda aksama yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınması gerekiyor. Akdeniz’in Toroslar kesiminde ise yer yer tam fırtına olabileceği belirtiliyor.

KAHRAMANMARAŞ OKULLAR TATİL Mİ?

Kahramanmaraş’taki okulların durumu ile ilgili olarak Elbistan Kaymakamlığı tatil duyurusu yaptı.