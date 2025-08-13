Kahramanmaraş’ta Orman Yangını Kontrol Altında

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesindeki kırsal alanda meydana gelen orman yangını başarılı bir şekilde kontrol alındı. Yangın, önceki gün öğle saatlerinde Kavşut Mahallesi civarında, ormanlık bir bölgede patlak verdi. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye yangın söndürme ekipleri yönlendirildi.

HEDEFLERE SÜREKLİ MÜDAHALE

Yangına, Orman Bölge Müdürlüğü’nün koordinesindeki ekipler hem havadan hem de karadan hızlı bir şekilde müdahale etmeye başladı. 3 gün süren mücadelede sarp araziden dolayı karadan müdahale oldukça zorlu geçti. Yangın söndürme çalışmalarında 5 helikopter, 8 ilk müdahale aracı, 15 arazöz, 9 su ikmal aracı, 6 iş makinesi, 2 itfaiye aracı ve 243 kara personeli görev aldı. Bugün itibarıyla yangın tamamen kontrol altına alındı ve söndürüldü. Şu an bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.